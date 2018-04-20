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Густой туман накрыл Саратов до конца недели
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Густой туман накрыл Саратов до конца недели 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Ухудшение погодных условий в Саратовской области и региональном центре привело к задержке сразу нескольких рейсов АО «Саратовские авиалинии».
Вылет борта 6В-760 Саратов — Москва (Домодедово) , намеченный на семь часов утра, был задержан на более чем на два часа. Из-за плохой видимости, также еще несколько рейсов вылетели не по расписанию. Информация об этом появилась на сайте авиакомпании.
Синоптики предостерегают население, что такая погода продержится в Саратове буквально до начала следующей недели.
В связи с туманом на дорогах ГИБДД просит водителей быть осторожными и непременно включать противотуманные фары.
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