Густой туман накрыл Саратов до конца недели

Ухудшение погодных условий в Саратовской области и региональном центре привело к задержке сразу нескольких рейсов АО «Саратовские авиалинии».

Вылет борта 6В-760 Саратов Москва (Домодедово) , намеченный на семь часов утра, был задержан на более чем на два часа. Из-за плохой видимости, также еще несколько рейсов вылетели не по расписанию. Информация об этом появилась на сайте авиакомпании.

Синоптики предостерегают население, что такая погода продержится в Саратове буквально до начала следующей недели.