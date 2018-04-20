Снег поставит весну на паузу

Весна в Москве встанет на паузу — надеемся, что она не затянется слишком надолго. Столицу ждет период экстремально низкого давления, сильных дождей и даже снегопадов. В рамки приличия и климатической нормы температура вернется только лишь в конце следующей недели.

В пятницу, 20 апреля, характер погоды в столичном регионе будет определяться слабовыраженным гребнем антициклона, сообщили «Газете.Ru» в центре «Фобос». Переводя с метеорологического на русский: относительно тепло (+11…+13°С), но, главное, без осадков и солнечно. Советуем провести законный обеденный перерыв на свежем воздухе — возможно, это последний шанс погреться на солнышке в ближайшие дни, к концу дня к городу приблизится атмосферный фронт с запада и все испортит. Облака станут плотнее, температура опустится до +3…+5°С, начнется дождь. Ветер сменит направление с северо-западного на юго-западное, сохранив скорость 3-8 м/с, а давление, находившееся днем на уровне 748 мм рт. ст., начнет понижаться ближе к ночи.

21 апреля, в субботу, погоду в столичном регионе обусловит атлантический циклон. Пройдут сильные дожди, усилится западный ветер (10-15 м/с), так что зонтик тут поможет слабо. Кроме того, похолодает до +3…+5°С ночью и +9…+11°С днем.

И вишенкой на этом торте уныния станет экстремально низкий атмосферный фон: 729 мм рт. ст.

В такую погоду, конечно, выходить из дома не хочется от слова «совсем», а если уж это и произошло, то желательно оказаться в теплом, сухом и уютном месте. Им на этот вечер вполне может стать ближайшая библиотека: в городе пройдет ежегодная акция «Библионочь». Программа традиционно насыщенная, бесплатная и на любой вкус. Например, в знаменитой «Ленинке» можно записаться на экскурсию в закрытое книгохранилище, встретиться с автором «Географ глобус пропил» Алексеем Ивановым , задать вопрос Алексею Герману-младшему и посмотреть его фильм «Довлатов». В библиотеке им. Чехова будут обсуждать роман Мэри Шелли «Франкенштейн, или Новый Прометей» и смотреть одноименный фильм с Робертом де Ниро в главной роли. В Государственной публичной исторической библиотеке пройдет выставка «Новости моды в Стране Советов» о специализированных изданиях об одежде и женских журналах 20-80-х годов прошлого века. Семьям с маленькими детьми советуем отправиться в детскую библиотеку им. Усиевича: вечер там будет посвящен приключениям пиратов и мирам Эдгара Аллана По.

В воскресенье, 22 апреля, погода станет еще хуже. Столица окажется в тыловой части циклона, температура понизится до +2…+4°С ночью (а то и до -2°С) и +6…+8°С днем. Северо-западный ветер усилится до 7-12 м/с, не исключены порывы до 17-22 м/с. Временами осадки, причем, по данным Гидрометцентра России , не исключено выпадение до 15 см снега. Что касается атмосферного фона, то он по-прежнему низкий, хотя и не такой рекордный, как в субботу: 736 мм рт. ст. В общем, этот день точно стоит посвятить домашним делам и компенсации недосыпа, полученного за неделю.

23 апреля, в понедельник, город перейдет под слабовыраженный гребень антициклона, а погода наладится. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков, юго-западный ветер (1-6 м/с) и нормальное давление в 746 мм рт. ст. Единственный нюанс —

в Москве похолодает, ночью около 0°С, днем +6…+11°С. Хотя после прошлогоднего «лета» уже и +6°С кажутся достижением.

Во вторник, 24 апреля, с запада к столичному региону приблизится очередной циклон и его атмосферные фронты. Это значит, что облачность станет плотнее, в конце дня высока вероятность небольших дождей. Немного потеплеет, хотя по ночной температуре этого не скажешь. Так, если ночью -2…+3°С, то днем уже +10…+15°С. Ветер западный, 2-7 м/с, атмосферный фон немного отстает от нормы и составит 742 мм рт. ст. Будем надеяться, что небольшие дожди будут кратковременными и локальными: накануне в Москве официально откроется сезон навигации, поэтому вечером можно было бы прокатиться на одном из речных трамвайчиков.

25 апреля, в среду, на характере погоды скажется влияние очередного атмосферного фронта. Погода будет пасмурной, с дождями, временами сильными (тем самым, видимо, откроется сезон речной навигации и не только в пределах Москвы-реки, но и на обычных улицах). При этом в городе будет умеренно тепло: а именно: ночью +2…+7°С, днем +10…+15°С. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление опять сделает крутое пике и остановится на отметке в 738 мм рт. ст.

В четверг, 26 апреля, атмосферное влияние циклона на характер погоды сохранится. Давление понизится до 732 мм рт. ст., температура останется такой же, как и в среду: ночью +2…+7°С, днем +10…+15°С.

Не поменяется ни ветер (юго-восточный, 3-8 м/с), ни ситуация с осадками: облачно, дождь, временами сильный.

Что ж, надеемся, после дождичка в четверг все, что может зацвести, зацветет, а не окажется смыто потоками воды.

27 апреля, в пятницу, характер погоды будет определяться теплой воздушной массой. Главное, что прекратятся дожди — правда, синоптики расплывчато формулируют прогноз как «без существенных осадков», так что несколько капель, возможно, и упадет. Ветер сменит направление на юго-западное и усилится до 5-10 м/с, атмосферный фон придет в норму и составит 746 мм рт. ст. Среднесуточная температура воздуха повысится: +4…+9°С ночью и +12…+17°С днем. В общем, наконец-то апрель здорового человека. Отметить это советуем на открытии фестиваля «Московская весна A capella». На тематических площадках в городе можно послушать акапельное пение, записаться в вокальную школу, украсить музыкальные инструменты, научиться битбоксу, игре на укулеле и даже готовить по рецептам знаменитых композиторов.