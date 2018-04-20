Ещё
За зиму на ВПП самарского аэропорта было вылито 310 тонн реагента
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За зиму на ВПП самарского аэропорта было вылито 310 тонн реагента 

Волга Ньюс 44 минуты назад
Снежный период в минувшем году начался еще до официального старта осенне-зимней навигации: снегоуборочная техника вышла на перрон 23 октября. По сравнению с аналогичным периодом пошлого года объем работ вырос более чем на 60%: после реконструкции аэродромной инфраструктуры (перроны, места стоянок, взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки) площадь очищаемых плоскостных покрытий выросла с 450 до 750 тыс. квадратных метров. Это больше площади ста футбольных полей для игр чемпионата мира по футболу.
Самым напряженным рабочим днем стало 5 декабря 2017 года, когда 14 часов шел «ледяной дождь». В этот день плоскостные покрытия обрабатывались реагентами пять раз, за сутки было израсходовано 58 тонн жидкого реагента и 12 тонн гранулированного. Для сравнения, на весь зимний период понадобилось 234,5 тонн жидкого и 75 тонн гранулированного реагента. При этом, как сообщает пресс-служба аэропорта, работа самарского аэропорта из-за снега или льда ни разу не останавливалась.
Уборка аэродромной инфраструктуры продолжается в круглосуточном режиме. По действующим нормативам для поддержания летной годности аэродрома максимальная высота свежевыпавшего снега не должна превышать 12 мм. Поэтому при первых же признаках снегопада техника переходит в «патрульный» режим, поддерживая чистоту взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, мест стоянок и перрона независимо от времени суток.
Волга Ньюс: последние новости
Аграрии губернии приступили к весенним полевым работам Агрохолдинг "Зерно Жизни" приступил к весенне-полевым работам Дмитрий Азаров: "Строительству моста через Волгу необходимо сделать глубокое экономическое обоснование"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ признала неспособность создавать спутники997
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой57
Раскрыты подробности новой крылатой ракеты США146
Первый легальный бордель открывается в России325
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение693
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:31
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
10:11
Москвичей бесплатно научат IT-технологиях
Новости Москвы
01:00
Постаревшая Бузова стала похожа на Ротару
Шоу-бизнес
08:42
Солнцев показал 72-летнюю жену
Шоу-бизнес
02:25
Панин признался в сумасшествии
Шоу-бизнес
00:52
«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег
Шоу-бизнес
00:15
Тимур Батрутдинов стал жертвой злоумышленников
Шоу-бизнес Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение