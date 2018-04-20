За зиму на ВПП самарского аэропорта было вылито 310 тонн реагента

Снежный период в минувшем году начался еще до официального старта осенне-зимней навигации: снегоуборочная техника вышла на перрон 23 октября. По сравнению с аналогичным периодом пошлого года объем работ вырос более чем на 60%: после реконструкции аэродромной инфраструктуры (перроны, места стоянок, взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки) площадь очищаемых плоскостных покрытий выросла с 450 до 750 тыс. квадратных метров. Это больше площади ста футбольных полей для игр чемпионата мира по футболу.

Самым напряженным рабочим днем стало 5 декабря 2017 года, когда 14 часов шел «ледяной дождь». В этот день плоскостные покрытия обрабатывались реагентами пять раз, за сутки было израсходовано 58 тонн жидкого реагента и 12 тонн гранулированного. Для сравнения, на весь зимний период понадобилось 234,5 тонн жидкого и 75 тонн гранулированного реагента. При этом, как сообщает пресс-служба аэропорта, работа самарского аэропорта из-за снега или льда ни разу не останавливалась.

Уборка аэродромной инфраструктуры продолжается в круглосуточном режиме. По действующим нормативам для поддержания летной годности аэродрома максимальная высота свежевыпавшего снега не должна превышать 12 мм. Поэтому при первых же признаках снегопада техника переходит в «патрульный» режим, поддерживая чистоту взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, мест стоянок и перрона независимо от времени суток.