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В Красноярском крае появилось аномальное озеро
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В Красноярском крае появилось аномальное озеро 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В поселке Усть-Авам Красноярского края появилось озеро. Образовалось оно внутри глубокой трещины из-за разлома в вечной мерзлоте.
Диаметр водоема — около 30 метров. Еще внутри разлома возникли гроты, в которых могут находиться сразу несколько человек. Правда, повсюду чувствуется резкий запах серы, но воздух очень теплый, притом что на улице — минус 26 градусов.
Явлением уже заинтересовались сотрудники Исследовательского института сельского хозяйства и экологии Арктики. Похоже, времени на изучение аномалии у них не так много. Озеро постепенно уходит под землю, передает телеканал «Россия 24».
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