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После теплых выходных в Волгограде снова похолодает
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После теплых выходных в Волгограде снова похолодает 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Синоптики прогнозируют жителям Волгограда похолодание на ближайшие дни. По данным волгоградского Гидрометцентра, в воскресенье, 22 апреля, в городе будут идти дожди, а к понедельнику температура воздуха опустится с +17°С до +10°С.
— Ночь с субботы на воскресенье пройдет в Волгограде без осадков, но утром и в течение дня возможны кратковременные дожди, — говорится в сообщении ЦГМС. — Температура воздуха днем составит от +15 до +17°С.
Первый рабочий день новой недели жители Волгограда встретят под пасмурным небом. Кратковременные дожди и похолодание до +10°С — таковы прогнозы синоптиков.
Ко вторнику областной центр должен просохнуть. Ни ночью с 23 на 24 апреля, ни днем дождей уже не прогнозируют. Это обстоятельство, правда, на температуру за окном не повлияет. Максимум, что стоит ожидать в среду — это +12°С.
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