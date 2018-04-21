После теплых выходных в Волгограде снова похолодает

Синоптики прогнозируют жителям Волгограда похолодание на ближайшие дни. По данным волгоградского Гидрометцентра, в воскресенье, 22 апреля, в городе будут идти дожди, а к понедельнику температура воздуха опустится с +17°С до +10°С.

— Ночь с субботы на воскресенье пройдет в Волгограде без осадков, но утром и в течение дня возможны кратковременные дожди, — говорится в сообщении ЦГМС. — Температура воздуха днем составит от +15 до +17°С.

Первый рабочий день новой недели жители Волгограда встретят под пасмурным небом. Кратковременные дожди и похолодание до +10°С — таковы прогнозы синоптиков.

Ко вторнику областной центр должен просохнуть. Ни ночью с 23 на 24 апреля, ни днем дождей уже не прогнозируют. Это обстоятельство, правда, на температуру за окном не повлияет. Максимум, что стоит ожидать в среду — это +12°С.