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Грязный дождь и холод ожидаются в Хабаровском крае
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Грязный дождь и холод ожидаются в Хабаровском крае 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
К воскресению ночные и дневные температуры понизятся в Хабаровском крае, говорят синоптики Дальневосточного УГМС. Это связано с приходом небольшого циклона на выходных, который принесет небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега на севере.
— В субботу на территории края осадки, северный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Ночные температуры составят от +4 до +10 градусов и в районе 0°C на севере, днем столбик термометра поднимется до +11.. +17 градусов на основной территории края и от +5 до +7 °C на севере, — комментирует ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.
В воскресенье температуры упадут — в крае наступит кратковременное похолодание.
— Так происходит после прохождения циклона из-за затока холода, — пояснила Галина Брынцева. — Поэтому температура ночью в южных районах — около 0°C, на севере от -2 до -10 градусов. Днем до +10.. +15 градусов.
В Хабаровске прогнозируется небольшой дождь в ночь на субботу и в первую половину дня, с дневными температурами +13.. +15, а ночью — до +9°C. В воскресенье без осадков до 0°C ночью и до +12°C днем.
Поскольку циклон идёт через Северо-Восток Китая, поднимая с китайский полей пыль и гарь от весенних палов, осадки ожидаются грязными, аналогично тем, который уже были на этой неделе.
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