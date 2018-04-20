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Прогноз погоды. За обманчивым солнцем придёт мощный циклон
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Прогноз погоды. За обманчивым солнцем придёт мощный циклон 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
В пятницу, 20 апреля, утром на термометрах +2…+4°С, за окном ясно. Солнце постарается прогреть остывший воздух, и днём номинальная температура повысится до +8…+9°С. Но северный ветер будет довольно сильным, 5-6 м/с. И хотя он разгонит все облака с неба, но и будет охлаждать воздух. Вечером он немного ослабит силу, уличные градусники покажут +4°С. Атмосферное давление сегодня ниже нормы, 744-747 мм рт.ст.
В субботу, 21 апреля, напористый ветер кардинально сменит своё направление: подует с юга, сообщает Погода. НН.ру. Уже с утра установится пасмурная непогода с моросящим дождём, к которому присоединится мелкий снег. Температура утром 0…+3°С, днём +2…+4°С. В второй половине дня будет идти сильный дождь, который будет сопровождаться порывистым ветром. Вечером на небе сохранится сплошная облачность, осадки также сильно вероятны, температура повысится до +5…+8°С. А вот атмосферное давление в течение дня упадёт с 745 до 727 м рт.ст — держитесь, метеочувствительные!
В воскресенье, 22 апреля, увы, погода только ухудшится. С утра зарядит дождь, днём дождь со снегом, а вечером синоптики обещают снегопад. Ветер усилится до 7 м/с. Весь день температура будет держаться в пределах 0…+2°С. Атмосферное давление всё также «ниже плинтуса».
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