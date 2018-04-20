На Среднем Урале в выходные будет влажно и снежно 

Апрельские снегопады не оставляют Свердловскую область. Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС, в ближайшие трое суток будет идти мокрый снег, днем перемежающийся с дождем. К полудню 20 апреля воздух прогреется до 10 градусов выше нуля, последующей ночью в северных районах подморозит до минус 10. 21 апреля к обеду потеплеет лишь до плюс 6, а 22 апреля — до плюс 9 градусов. Из-за большой разницы температур на дорогах в ночные и утренние часы возможна гололедица.
В Екатеринбурге по ночам синоптики обещают тот же мокрый снег, днем переходящий в дождь. Единственным относительно сухим днем окажется суббота. К обеду столбики термометров будут подниматься до 6-9 градусов со знаком плюс, ночью — минус 2-4.