В Омской области на Иртыше начался ледоход

Об этом информирует ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Ледоход на Иртыше начался накануне, 18 апреля, в 20.30 у села Татарка. По словам омских синоптиков, это произошло на три дня раньше нормы.

Ожидается, что скоро водой затопит посёлок Затон. До неблагоприятного гидрологического явления, когда возможно подтопление территории в пойме реки у Черлака остаётся 40 см. До опасного явления — 82 см.

«На Иртыше в черте Омска наблюдаются подвижки льда. На других участках реки лёд потемнел, закраины составляют до 50 процентов охвата акватории, вода на льду с подъемом 16 см за сутки», — уточнили синоптики.

Отметим, что ледоход в черте Омска ожидается сегодня, 20 апреля.