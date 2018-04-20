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В Омской области на Иртыше начался ледоход
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В Омской области на Иртыше начался ледоход 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом информирует ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
Ледоход на Иртыше начался накануне, 18 апреля, в 20.30 у села Татарка. По словам омских синоптиков, это произошло на три дня раньше нормы.
Ожидается, что скоро водой затопит посёлок Затон. До неблагоприятного гидрологического явления, когда возможно подтопление территории в пойме реки у Черлака остаётся 40 см. До опасного явления — 82 см.
«На Иртыше в черте Омска наблюдаются подвижки льда. На других участках реки лёд потемнел, закраины составляют до 50 процентов охвата акватории, вода на льду с подъемом 16 см за сутки», — уточнили синоптики.
Отметим, что ледоход в черте Омска ожидается сегодня, 20 апреля.
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