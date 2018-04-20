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Уральские синоптики рассказали о дождливых выходных
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Уральские синоптики рассказали о дождливых выходных 

АиФ Урал 50 минут назад
Фото: АиФ Урал
В Свердловской области конец недели получится слякотным. На территории уральского региона пройдут дожди с мокрым снегом при плюсовой температуре, сообщает в пятницу, 20 апреля, «АиФ-Урал» со ссылкой на прогноз регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
На Среднем Урале в ближайшие три дня преимущественно пройдут дожди. В отельных территориях региона будет наблюдаться мокрый снег. «Ночью — мокрый снег, днем — мокрый снег, переходящий в дождь», — сообщают уральские синоптики. При этом, если по ночам температура воздуха будет минусовой, то днем поднимется до максимальной отметки до +10°С. Так, сегодня в уральском региона температура воздуха будет держаться от +5 до +10, завтра — от +1 до +6°С, а в воскресенье — от +4 до +9°С.
В Екатеринбурге в пятницу пройдет дождь, но суббота пройдет без каких-либо осадков. Однако в воскресенье дождь снова обещает вернуться. Температура воздуха в уральской столице в дневное время с каждым днем будет повышаться. Если сегодня она составит +4°С, а в субботу — +5°С, то уже в воскресенье поднимется до +7°С.
Однако не порадуют уральцев порывы ветра. Сегодня в Свердловской области они будут достигать до 15 м/с, в Екатеринбурге — до 12 м/с. В остальные дни — 4-9 м/с.
Как ранее сообщала главный синоптик Среднего Урала Галина Шепоренко, весеннее тепло придет в регион ближе к концу апреля.
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