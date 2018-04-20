В Москве в пятницу ожидается до +14°С

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +12 до +14°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее МЧС предупредило о резком подъеме уровня воды на реках в Московской области с 19 по 21 апреля из-за выпадения обильных осадков.

Уточняется, что интенсивность подъемов может составить более 50 см за 12 часов.