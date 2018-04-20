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МЧС предупредило о резком подъеме воды в реках Подмосковья из-за дождей
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МЧС предупредило о резком подъеме воды в реках Подмосковья из-за дождей 

Газета.Ru 1 час назад
МЧС предупредило о резком подъеме уровня воды на реках в Московской области с 19 по 21 апреля из-за выпадения обильных осадков, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя ведомства.
"Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в связи с выпадением обильных осадков на переувлажненные речные водосборы 19 апреля 2018 г. с сохранением 20 и 21 апреля на малых и средних реках в Московской области возможны резкие подъемы уровня воды", — говорится в сообщении.
Уточняется, что интенсивность подъемов может составить более 50 см за 12 часов.
Ранее Гидрометцентр России экстренно предупредил о неблагоприятной погоде 21 и 22 апреля на территории Московского региона и всего Центрального федерального округа.
В частности, выпадет снег, а сугробы могут достигнуть 15 см.
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