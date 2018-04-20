МЧС предупредило о резком подъеме воды в реках Подмосковья из-за дождей

"Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в связи с выпадением обильных осадков на переувлажненные речные водосборы 19 апреля 2018 г. с сохранением 20 и 21 апреля на малых и средних реках в Московской области возможны резкие подъемы уровня воды", — говорится в сообщении.

Уточняется, что интенсивность подъемов может составить более 50 см за 12 часов.

Ранее Гидрометцентр России экстренно предупредил о неблагоприятной погоде 21 и 22 апреля на территории Московского региона и всего Центрального федерального округа.

В частности, выпадет снег, а сугробы могут достигнуть 15 см.