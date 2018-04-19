МЧС: Большая вода подступает к домам в трёх районах Ленобласти

В трех районах Ленобласти — Тихвинском, Тосненском и Волховском — уровень воды на гидропостах подобрался к критическим отметкам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС

По данным на 19 апреля, уровень воды по ГП в Тихвинке — Тихвин уже составил 474 см при неблагоприятной отметке 450 см. В ближайшие дни, 20-22 апреля, уровень воды достигнет опасной отметки 500 см, при которой наблюдается затопление домов в Тихвине, территории химлеспромхоза, частично затапливается территория стадиона «Кировец», территория городского парка, а также автодороги на ул. Гагариной на протяжении 20 м и высотой 15-20 м.

На гидрологическом посту р. Тихвинка — д. Горелуха уровень воды по данным на 8 утра 19 апреля составил 462 см. Неблагоприятная отметка здесь — 478 см, при ее достижении затапливаются огороды, хозяйственные постройки, вода подходит к домам в Тихвине. По прогнозам специалистов, данного уровня вода достигнет уже в ближайшие дни — 19 — 22 апреля.

Близятся к опасным значения и на постах в Тосненском районе: 19 апреля в 8 утра уровень воды по ГП р. Тосно ст. Тосно составил 596 см. В ближайший уик-энд — 20-22 апреля — уровень воды здесь, согласно прогнозам, достигнет опасной отметки 610 см, при которой наблюдаются затопления восточной части города Тосно в районе Мебельного комбината.

Также по данным на сегодняшнее утро, вода по ГП р. Тигода — ст. Любань поднялась до 433 см. Здесь неблагоприятная отметка составляет 470 см — при достижении этого уровня происходит затопление огородов, хозяйственных построек, вода подходит к домам в городе Любань. Специалисты прогнозируют, что до этого неблагоприятного уровня вода здесь дойдет уже сегодня или в ближайшие дни — 19 — 22 апреля.

Уровень воды по ГП Новоладожский канал — пгт Новая Свирица по данным на 8 часов 19 апреля составил 582 см. Неблагоприятная отметка здесь уже превышена — на этом пункте она составляет 570 см. Уже при этом уровне наблюдается затопление огородов, хозяйственных построек, вода подходит к домам в поселке Свирица. Согласно прогнозам, в ближайшие сутки уровень воды на данном гидропосту так и продолжит колебаться в районе неблагоприятных значений.

Уровень воды на еще одном гидрологическом посту — ГП р. Паша — с. Пашский Перевоз — в пятницу утром составил 332 см. Здесь неблагоприятная отметка — 342 см, когда вода доходит до этого уровня, в окрестностях затапливает огороды, хозяйственные постройки и вода подходит к домам в с. Паша. В ближайшие сутки уровень воды здесь также будет колебаться в районе неблагоприятной отметки.

В региональном ГУ МЧС РФ отмечают, что при ухудшении ситуации прогнозируется вероятность значительного подтопления жилого сектора, придворовых территорий, дорог, пойменных участков в Тихвинском, Тосненском и Волховском районах.