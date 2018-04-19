Водителей Москвы призвали быть особенно внимательными при парковке из‑за усиления ветра

Столичных автомобилистов предупредили о необходимости быть особо внимательными при парковке из-за усиления ветра вечером в четверг и ночью 20 апреля, сообщается на сайте московского паркинга.

Главное управление МЧС России по городу Москве предупредило горожан о вероятном ухудшении погодных условий в ближайшее время и в ночь на 20 апреля. Местами в городе ожидается усиление северного ветра с порывами 12-17 метров в секунду.

«В связи с этим ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» рекомендует водителям оставлять личные автомобили только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать аварийных ситуаций. Не паркуйте машины рядом со слабо укрепленными конструкциями. На дорогах будьте бдительны и осторожны», — говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов по работе платных парковок водители могут обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.