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Водителей в Москве попросили не парковаться у рекламных щитов из-за ветра
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Водителей в Москве попросили не парковаться у рекламных щитов из-за ветра 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Московским автомобилистам в условиях ухудшения погоды в выходные рекомендуют тщательнее выбирать место для парковки и не оставлять машины у рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, сообщили в пресс-службе администратора московского парковочного пространства (АМПП) в пятницу.
Главное управление МЧС России по Москве предупреждает о вероятном ухудшении погодных условий на этих выходных, сообщили в АМПП. В субботу со второй половины дня до ночи воскресенья местами ожидается усиление ветра с порывами 20-25 метров в секунду, к вечеру возможно резкое понижение температуры воздуха, а в ночь на воскресенье — мокрый снег и дождь.
"Просим автомобилистов быть внимательными во время движения и при парковке, а также не оставлять машины вблизи слабо укрепленных конструкций", — говорится в сообщении.
В случае возникновения вопросов по работе платных парковок водители могут обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт».
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