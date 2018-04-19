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АМПП рекомендовал водителям внимательно выбирать места парковки в связи с усилением ветра
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АМПП рекомендовал водителям внимательно выбирать места парковки в связи с усилением ветра 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) рекомендует водителям внимательно выбирать места парковки в связи с усилением ветра, сообщили в пресс-службе учреждения.
«Главное управление МЧС России по Москве предупреждает горожан о вероятном ухудшении погодных условий в ближайшее время. Местами в городе ожидается усиление северного ветра с порывами 12-17 м/с. В связи с этим АМПП рекомендует водителям оставлять личные автомобили только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать аварийных ситуаций. Не паркуйте машины рядом со слабо укрепленными конструкциями. На дорогах будьте бдительны и осторожны», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае возникновения вопросов по работе платных парковок водители могут обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт».
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