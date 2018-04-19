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Оренбуржье накроет плотная пелена тумана
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Оренбуржье накроет плотная пелена тумана 

ProOren 33 минуты назад
Фото: ProOren
Во многих районах Оренбургской области завтра ожидается сильный туман.
В местном гидрометцентре сообщают об ухудшении метеоусловий. По словам синоптиков, завтра большую часть региона накроет туман. Видимость на дорогах станет значительно хуже, особенно утром.
Сотрудники регионального управления МЧС рекомендуют оренбуржцам быть внимательнее на дорогах, особенно на трассах. Также автолюбителей просят соблюдать все правила дорожного движения, следить за дистанцией на дорогах и выбирать скоростной режим исходя из условий видимости.
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