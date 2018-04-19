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В Китае запустили самую крупную в мире установку по очистке воздуха
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В Китае запустили самую крупную в мире установку по очистке воздуха 

Российская Газета 36 минут назад
Башня высотой в 60 метров оборудована специальными фильтрами для поглощения мельчайших частиц пыли, сообщает газета Die Presse.
Установка, работающая от солнечных батарей, размещена среди жилых домов на окраине города. Она не загрязняет окружающую среду. По оценкам специалистов, оборудование в зависимости от времени года, состояния окружающей среды и погоды способно очищать ежедневно от 5 до 18 миллионов кубометров воздуха.
Китайские эксперты подсчитали, что для обеспечения чистым воздухом метрополии с населением в восемь миллионов жителей потребуется сто таких установок. Стоимость одной башни составляет 12 миллионов юаней, что равно по текущему курсу 1,5 миллиона евро. Техническое обслуживание обойдется еще в 200 тысяч юаней в год.
Правительство Китая принимает меры для борьбы с загрязнением воздуха. В отдельных регионах ситуация выглядит крайне сложной. Люди не могут выйти на улицу без респираторов. В конце прошлого года из-за смога была ограничена работа предприятий в 25 городах вокруг столицы Пекина. Власти призывают граждан активнее переходить на отопление домов с помощью газа или электричества.
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