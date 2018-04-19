В Китае запустили самую крупную в мире установку по очистке воздуха

Башня высотой в 60 метров оборудована специальными фильтрами для поглощения мельчайших частиц пыли, сообщает газета Die Presse.

Установка, работающая от солнечных батарей, размещена среди жилых домов на окраине города. Она не загрязняет окружающую среду. По оценкам специалистов, оборудование в зависимости от времени года, состояния окружающей среды и погоды способно очищать ежедневно от 5 до 18 миллионов кубометров воздуха.

Китайские эксперты подсчитали, что для обеспечения чистым воздухом метрополии с населением в восемь миллионов жителей потребуется сто таких установок. Стоимость одной башни составляет 12 миллионов юаней, что равно по текущему курсу 1,5 миллиона евро. Техническое обслуживание обойдется еще в 200 тысяч юаней в год.