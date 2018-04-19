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Строительные леса упали на иномарку в центре Москвы
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Строительные леса упали на иномарку в центре Москвы 

360tv.ru 49 минут назад
Автомобиль Ford, припаркованный на улице Рождественка, пострадал от рухнувших строительных лесов. Кадры с места ЧП очевидцы выложили в соцсети.
Судя по записи машина стояла у реставрируемого здания, в котором находится «Книжная лавка архитектора». Она расположена рядом с Московским архитектурным институтом.
В момент ЧП водителя внутри не было. Сразу после случившегося рабочие в спецодежде попытались освободить иномарку от завалов. На видео слышны гудки находящихся рядом машин.
В четверг, 19 апреля в Москве ожидается усиление ветра. Основные потоки воздуха с порывами до 17 метров в секунду будут идти с севера и северо-запада. Столичный главк МЧС отметил, что опасных метеорологических явлений не ожидается.
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