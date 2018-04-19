Строительные леса упали на иномарку в центре Москвы

Автомобиль Ford, припаркованный на улице Рождественка, пострадал от рухнувших строительных лесов. Кадры с места ЧП очевидцы выложили в соцсети.

Судя по записи машина стояла у реставрируемого здания, в котором находится «Книжная лавка архитектора». Она расположена рядом с Московским архитектурным институтом.

В момент ЧП водителя внутри не было. Сразу после случившегося рабочие в спецодежде попытались освободить иномарку от завалов. На видео слышны гудки находящихся рядом машин.