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Тюменские автомобилисты начали переобуваться, но синоптики намекают, что лучше не спешить
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Тюменские автомобилисты начали переобуваться, но синоптики намекают, что лучше не спешить 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тюмень пришла весна, а значит настало время переобувать машину в летнюю резину. Часть автомобилистов не спешит пока это делать, так как прогнозы погоды в начале мая неоднозначные. Сайт 72.ru узнал мнение ГИБДД по этому поводу. В Госавтоинспекции заявили, что окончательное решение должен принять водитель самостоятельно в зависимости от своего опыта вождения и температуры воздуха на улице. — Как правило, зимние шины используют, когда меньше пяти градусов тепла. Если теплеет, то можете переобуваться. При плохой погоде, если к этому моменту поменяли шины, иногда лучше день-два не пользоваться автомобилем, — рассказали в пресс-службе областной госавтоинспекции.
Сколько стоит поменять шины в Тюмени?
В пределах города работает несколько десятков шиномонтажных мастерских, которые с легкостью поменяют резину автомобилистам. Стоимость замены шин в СТО в зависимости от радиуса колеса обойдется тюменцам в среднем 1000 — 1300 рублей. Автоцентры за эти деньги готовы полностью переобуть ваш автомобиль. Есть шанс и сэкономить, если воспользоваться системами скидок. В интернете на различных площадках можно найти купоны, которые позволят переобуться дешевле — от 600 до 800 рублей. Прогнозы синоптиков на месяц в целом благоприятные, но только в начале мая ожидается похолодание. Температура воздуха 1 мая опустится до -1 градуса. В майские праздники ожидается пасмурная погода и осадки в виде дождя со снегом.
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