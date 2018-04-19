МЧС предупредило москвичей о сильном северном ветре в четверг

Усиление северо‐западного и северного ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидает жителей и гостей российской столицы в четверг, 19 апреля. Об этом сообщили на сайте главного управления МЧС по Москве

Порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. Опасных метеорологических явлений не предвидится.

При этом на сайте Гидрометцентра не ввели повышенный уровень опасности из-за ветра или любого другого неблагоприятного явления.

Однако в некоторых областях Центрального федерального округа «желтый» уровень опасности все же присутствует. Например, во Владимирской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Воронежской и Белгородской областях. В областях прогнозируется усиление ветра до опасных значений.

В любом случае, погоду на улице можно сравнить скорее с ранней весенней, чем в приближенной к лету. Дует довольно холодный ветер. На солнце ситуация становится приятнее — холод не чувствуется так сильно.

Намек на зиму вернется в московский регион к выходным — пойдет снег и ветер станет еще сильнее — с порывами до 22 метров в секунду. При такой погоде лучше не ходить под шаткими конструкциями и не ставить автомобили прямо под окнами и возле деревьев.