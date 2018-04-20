Водителей Москвы призвали быть особенно внимательными при парковке из‑за усиления ветра

Столичных автомобилистов предупредили об усилении порывов ветра до 25 метров в секунду и призвали быть особенно аккуратными при парковке, сообщается на сайте московского паркинга.

ГУ МЧС России по городу Москве предупредило о вероятном ухудшении погодных условий на этих выходных. В частности, 21 апреля со второй половины дня до ночи 22 апреля местами ожидается усиление ветра с порывами 20-25 метров в секунду. Кроме того, вечером 21 апреля возможно резкое понижение температуры воздуха, а ночью 22 апреля — мокрый снег и дождь.

«Просим автомобилистов быть внимательными во время движения и при парковке, а также не оставлять машины вблизи слабо укрепленных конструкций», — говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов по работе платных парковок водители могут обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.