Синоптики: В конце апреля коммунальщикам столицы придётся убирать сугробы

Метеорологи предупреждают жителей столицы о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в Москве , а также на территории всего Центрального федерального округа 21 и 22 апреля. Как отмечает RT, ухудшение погоды будет связано с перемещением глубокого циклона из Скандинавии на север европейской территории России . В связи с этим прогнозируется усиление ветра, а также осадки в виде мокрого снега и дождя. По мнению специалистов, в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской и Рязанской областях не исключено образование сугробов высотой до 15 сантиметров.

Между тем сегодня, 19 апреля, в российской столице действует «жёлтый» уровень погодной опасности. Он был объявлен в связи с усиление ветра, порывы которого местами могут составить до 17 м/с.