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Синоптики: В конце апреля коммунальщикам столицы придётся убирать сугробы
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Синоптики: В конце апреля коммунальщикам столицы придётся убирать сугробы 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Метеорологи предупреждают жителей столицы о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в Москве, а также на территории всего Центрального федерального округа 21 и 22 апреля. Как отмечает RT, ухудшение погоды будет связано с перемещением глубокого циклона из Скандинавии на север европейской территории России. В связи с этим прогнозируется усиление ветра, а также осадки в виде мокрого снега и дождя. По мнению специалистов, в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской и Рязанской областях не исключено образование сугробов высотой до 15 сантиметров.
Между тем сегодня, 19 апреля, в российской столице действует «жёлтый» уровень погодной опасности. Он был объявлен в связи с усиление ветра, порывы которого местами могут составить до 17 м/с.
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