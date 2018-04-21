В Самарскую область придет сильный ветер и дождь

В субботу, 21 апреля, ближе к вечеру в регионе ожидается ухудшение погоды. По сведениям Приволжского УГМС, с 19:00 и примерно сутки в Самарской области будет облачно, в большинстве районов дождь.

Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха по области ночью +1, +6°С, днем +8, +13°С, в Самаре ночью +3, +5°С, днем +10, +12°С.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает, что при порывах ветра нужно плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Машину, если нет гаража, следует убрать из-под деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.