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В Оренбургской области остаются подтопленными девять низководных мостов
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В Оренбургской области остаются подтопленными девять низководных мостов 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
По данным на 20 апреля, на территории Оренбургской области остаются подтопленными девять низководных мостов в Илекском, Домбаровском, Бузулукском, Асекеевском, Кваркенском, Саракташском районах и Орске. Подтопленных придомовых территорий нет. Об этом передает пресс-служба главного управление МЧС России по Оренбургской области.
По сообщению ведомства. за прошедшие сутки в области от воды освободились два низководных моста: в районе поселка Каменная Сарма Бузулукского района и поселка Закумачное Новоорского района.
Паводковая обстановка в регионе идет на спад: снижение уровня воды в реках области фиксируется на 27 участках.
«За прошедшие сутки на большинстве рек наблюдается понижение уровня воды на 4-116 см», — отмечают в ведомстве.
По информации на 20 апреля, уровень Урала в Оренбурге опустился на 20 сантиметров и составил 355 сантиметров. Снижение уровня воды в Урале также наблюдается в Илеке и Орске на 10 и 18 сантиметров соответственно, тогда как в Беляевском районе вода продолжает подниматься (+18 сантиметров).
Резкое снижение уровня воды наблюдается на реках Самара (-18 сантиметров в районе Бузулука), Большой Кинель (-47 сантиметров в районе Бугуруслана) и Ток (-39 сантиметров в Грачевском районе).
На Ириклинском водохранилище уровень воды на 1,56 метров ниже нормального подпорного уровня.
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