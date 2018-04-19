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20 апреля в Воронеже поднимется сильный северный ветер
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20 апреля в Воронеже поднимется сильный северный ветер 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
В ночь на 20 апреля в Воронеже и области поднимется сильный северный ветер, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Порывы ветра могут усиливаться до 19 м/с. Это опасно обрушением веток деревьев и слабо укрепленных конструкций. Горожанам следует аккуратно передвигаться по улицам и парковать машины вдалеке от опасных строений.
По данным Гидрометцентра, непогода сохранится весь день 20 апреля. Выходные в регионе тоже будут ненастными. 21 апреля ожидается дождь при температуре +16 градусов днем и +7 ночью. 22 апреля выглянет солнце, а к ночи похолодает с +11 градусов до +2.
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