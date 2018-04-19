Орловцев предупредили об усилении ветра

В ближайшие сутки на территории Орловской области синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами до 19 метров в секунду.

Температура будет колебаться от 3 ночью до 16 градусов днем. Прогнозируется облачность, небольшой дождь.

ГУ МЧС России по Орловской области рекомендует быть внимательнее и осторожнее. Сильный ветер может сломать ветхие деревья или рекламные конструкции, сорвать кровлю, порвать линии связи и электропередач. В плохую погоду увеличиваться риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

«Желтый» уровень опасности, согласно данным Гидрометцентра России, также в Липецкой, Тамбовской, Курской и Воронежских областях.