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Орловцев предупредили об усилении ветра
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Орловцев предупредили об усилении ветра 

РИА 57 3 часа назад
Фото: РИА 57
В ближайшие сутки на территории Орловской области синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами до 19 метров в секунду.
Температура будет колебаться от 3 ночью до 16 градусов днем. Прогнозируется облачность, небольшой дождь.
ГУ МЧС России по Орловской области рекомендует быть внимательнее и осторожнее. Сильный ветер может сломать ветхие деревья или рекламные конструкции, сорвать кровлю, порвать линии связи и электропередач. В плохую погоду увеличиваться риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.
«Желтый» уровень опасности, согласно данным Гидрометцентра России, также в Липецкой, Тамбовской, Курской и Воронежских областях.
Сообщение Орловцев предупредили об усилении ветра появились сначала на РИА 57.
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