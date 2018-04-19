Москву предупредили о возвращении зимы в выходные

«Ситуация такова, что на севере ЦФО (Тверская, Ярославская, Владимирская и Рязанская области) действительно пройдут осадки в виде снега и возможно образование временного снежного покрова. Не исключено, что на крайнем северо-востоке Московской области тоже местами будет отмечаться снег, — передает слова Поздняковой РИА «Новости»

Ожидается, что снег растает в течение нескольких часов. Но наиболее неприятным погодным явлением станет для москвичей сильный ветер, скорость которого может достигать до 17-22 метров в секунду.