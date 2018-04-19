Ещё
Москву предупредили о возвращении зимы в выходные
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Израиль планирует уничтожить российские С-300
Израиль планирует уничтожить российские С-300

Москву предупредили о возвращении зимы в выходные 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
В выходные в Московской области может выпасть небольшой снег, прогнозирует главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«Ситуация такова, что на севере ЦФО (Тверская, Ярославская, Владимирская и Рязанская области) действительно пройдут осадки в виде снега и возможно образование временного снежного покрова. Не исключено, что на крайнем северо-востоке Московской области тоже местами будет отмечаться снег, — передает слова Поздняковой РИА «Новости».
Ожидается, что снег растает в течение нескольких часов. Но наиболее неприятным погодным явлением станет для москвичей сильный ветер, скорость которого может достигать до 17-22 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют значительное похолодание в Москве к началу следующей недели.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Над Новым Уренгоем взошел солнечный ромб Захарова зачитала письмо-извинение Лаврову от простого немца Два моряка с захваченного судна «Норд» сумели бежать с Украины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца186
Болгария: спасибо России, но…146
Российским морякам удалось сбежать с Украины62
Первый легальный бордель открывается в России253
Израиль планирует уничтожить российские С-300120
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение