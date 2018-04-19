Центральную Россию завалит снегом

В грядущие выходные в отдельных регионах Центральной России возможны снегопады.

Согласно данным синоптиков, в Московской области в выходные ожидается небольшой снег, который, по прогнозам, растает за несколько часов.

Отметим, что на Центральную Россию также надвигается холодный фронт, который несет за собой похолодание. Так, в ночь на воскресенье температура воздуха опустится до 0 градусов.

По информации главного специалиста метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, осадки в виде снега пройдут на севере ЦФО — в Тверской, Ярославской, на юге Костромской, Владимирская и Рязанская областей.