Центральную Россию завалит снегом 

В грядущие выходные в отдельных регионах Центральной России возможны снегопады.
Согласно данным синоптиков, в Московской области в выходные ожидается небольшой снег, который, по прогнозам, растает за несколько часов.
Отметим, что на Центральную Россию также надвигается холодный фронт, который несет за собой похолодание. Так, в ночь на воскресенье температура воздуха опустится до 0 градусов.
По информации главного специалиста метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, осадки в виде снега пройдут на севере ЦФО — в Тверской, Ярославской, на юге Костромской, Владимирская и Рязанская областей.
«Не исключено, что на крайнем северо-востоке Московской области тоже местами будет отмечаться снежок, и он какое-то время полежит… может полежать несколько часов. Это то, что касается Московской области и осадков», — приводит ее слова РИА «Новости».