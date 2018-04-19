Монумент князю Владимиру в Москве этой ночью вымоют после зимы

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Бригада из пяти человек помоет монумент князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве в ночь на пятницу, очистив его от грязи после зимы, сообщает в четверг пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"В ночь с 19 на 20 апреля сотрудники ГБУ «Гормост» произведут промывку памятника Владимиру Великому. Бригада из пяти человек при помощи гидровышки и поливомоечной машины приведет в порядок после зимы памятник высотой 17,5 метра", — сообщили в пресс-службе.

В комплексе городского хозяйства отметили, что промывка памятника займет несколько часов. Сначала на него нанесут специальный раствор, затем смоют пену сильным напором воды. Барельеф монумента будут очищать вручную.

Монумент князю Владимиру установили на Боровицкой площади в ноябре 2016 года.