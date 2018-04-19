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Синоптики рассказали о возможности образования сугробов в Московском регионе 21 апреля
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Синоптики рассказали о возможности образования сугробов в Московском регионе 21 апреля 

RT на русском 2 часа назад
Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение о неблагоприятных явлениях погоды 21 и 22 апреля на территории Московского региона и всего Центрального федерального округа.
«В связи с перемещением глубокого циклона из Скандинавии на север европейской территории России днём 21 апреля и 22 апреля в большинстве областей ЦФО ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-22 м/с», — говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской, Рязанской областях пройдут дожди и снег с установлением местами временного снежного покрова толщиной до 5-15 см.
Ранее синоптики рассказали о снеге в Московском регионе в выходные.
Также издание «Аргументы неделi» напомнило о мерах безопасности при гололёде.
RT на русском: последние новости
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