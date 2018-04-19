Синоптики рассказали о возможности образования сугробов в Московском регионе 21 апреля

Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение о неблагоприятных явлениях погоды 21 и 22 апреля на территории Московского региона и всего Центрального федерального округа.

«В связи с перемещением глубокого циклона из Скандинавии на север европейской территории России днём 21 апреля и 22 апреля в большинстве областей ЦФО ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-22 м/с», — говорится в сообщении на сайте.

Отмечается, что в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской, Рязанской областях пройдут дожди и снег с установлением местами временного снежного покрова толщиной до 5-15 см.

Ранее синоптики рассказали о снеге в Московском регионе в выходные.

Также издание «Аргументы неделi» напомнило о мерах безопасности при гололёде.