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За сутки в Рязанской области осадки выпали выше месячной нормы
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За сутки в Рязанской области осадки выпали выше месячной нормы 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: МедиаРязань
Под влиянием активного циклона на территории Рязанской области повсеместно прошли дожди с ухудшением видимости до 500 метров, ветер усиливался до 13 метров в секунду, сообщает региональный гидрометеоцентр.
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