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На выходные Центральная Россия покроется снегом 

Авторадио 4 часа назад
Фото: Управа района Якиманка
Специалисты Гидрометцентра предупредили о резком ухудшении погоды в Центральной России 21 и 22 апреля. Из-за перемещения глубокого циклона из Скандинавии в эти дни в большинстве областей Центрального федерального округа ожидается усиление ветра. В Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской, Рязанской областях пройдут дожди и снег. Причем толщина временного снежного покрова местами может составить от 5 до 15 сантиметров. На предстоящих выходных температура воздуха в Москве и Подмосковье приблизится к нулю.
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