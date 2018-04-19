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Штормовое предупреждение объявлено в ЦФО на 21-23 апреля из-за циклона
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Штормовое предупреждение объявлено в ЦФО на 21-23 апреля из-за циклона 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ДорИнфо
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение об усилении ветра, дождях и снеге из-за перемещения скандинавского циклона в Центральный федеральный округ в выходные и в понедельник. Сообщение об этом опубликовано на сайте Гидрометцентра в четверг.
"Днем 21 апреля и 22 апреля в большинстве областей Центрального федерального округа (ЦФО) ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-22 м/с, в северной половине ЦФО пройдут дожди, в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской, Рязанской областях со снегом и установлением местами временного снежного покрова толщиной до 5-15 см", — говорится в сообщении.
Также синоптики предупреждают о понижении температуры воздуха в ночь на воскресенье, 22 апреля, до -2.. -5 градусов. Днем ожидается 2-8 градусов. В ночь на понедельник на севере региона подморозит до 0.. -6 градусов.
На пятницу, 20 апреля, желтый уровень опасности ("потенциально опасная погода") в ЦФО объявлен из-за ветра во Владимирской области и на юге региона: в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Орловской областях.
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