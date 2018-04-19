В Тульской области ввели противопожарный режим из-за возгораний травы

ТУЛА, 19 апреля. / ТАСС /. Правительство Тульской области с 19 апреля ввело противопожарный режим на территории региона из-за природных пожаров и риска возгорания лесов. Подразделения областного управления МЧС перевели на особые условия несения службы, сообщили ТАСС в пресс-службе спасательного ведомства.

"Особый противопожарный режим начал действовать с 09:00 мск 19 апреля и продлится до стабилизации обстановки. В этот период запрещается въезд в леса, разведение костров и сжигание мусора на территории населенных пунктов, садоводческих товариществ, профилактическое выжигание сухой травы. Государственная пожарная служба переведена на усиленный режим работы", — сказали в пресс-службе.

В условиях противопожарного режима суммы штрафов за нарушения установленных запретов увеличиваются вдвое. «Например, для жителей сумма штрафа составляет от 2 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тыс., для юрлиц — от 400 до 500 тыс. рублей», — сказал собеседник агентства.

С начала пожароопасного периода в Тульской области спасатели более 470 раз выезжали на тушение сухой травы и свыше 430 раз — на тушение мусора. Всплеск пожаров пришелся на 12-15 апреля, когда в регионе не было дождей, а воздух прогрелся до плюс 16-18 градусов.