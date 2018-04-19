Ещё
В Тульской области ввели противопожарный режим из-за возгораний травы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тульской области ввели противопожарный режим из-за возгораний травы 

ТАСС 1 час назад
ТУЛА, 19 апреля. /ТАСС/. Правительство Тульской области с 19 апреля ввело противопожарный режим на территории региона из-за природных пожаров и риска возгорания лесов. Подразделения областного управления МЧС перевели на особые условия несения службы, сообщили ТАСС в пресс-службе спасательного ведомства.
"Особый противопожарный режим начал действовать с 09:00 мск 19 апреля и продлится до стабилизации обстановки. В этот период запрещается въезд в леса, разведение костров и сжигание мусора на территории населенных пунктов, садоводческих товариществ, профилактическое выжигание сухой травы. Государственная пожарная служба переведена на усиленный режим работы", — сказали в пресс-службе.
В условиях противопожарного режима суммы штрафов за нарушения установленных запретов увеличиваются вдвое. «Например, для жителей сумма штрафа составляет от 2 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тыс., для юрлиц — от 400 до 500 тыс. рублей», — сказал собеседник агентства.
С начала пожароопасного периода в Тульской области спасатели более 470 раз выезжали на тушение сухой травы и свыше 430 раз — на тушение мусора. Всплеск пожаров пришелся на 12-15 апреля, когда в регионе не было дождей, а воздух прогрелся до плюс 16-18 градусов.
ТАСС: последние новости
МЧС предупреждает о грозе, дожде и сильном ветре в Москве Сильные дожди со снегом придут на смену теплу в нескольких регионах ЦФО Водителей в Забайкалье призвали воздержаться от ночных поездок из-за снегопада
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ потребовала от США компенсаций64
Центральная Россия покроется снегом9
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО236
Россияне «изменили» доллару87
8 лет за кокаиновый круиз28
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
15:09
Кремль оценил идею национализации «Русала»
Компании Политика
02:35
Крым станет «российской Калифорнией»
Экономика
01:04
Драка супругов и свекрови в суде попала на видео
Общество Происшествия
02:41
Кремль оценил планы Украины об автокефальной церкви
Политика
02:27
Центральная Россия покроется снегом
Погода Общество
02:25
РФ потребовала от США компенсаций
Экономика
20:00
Пять ТПУ построят на желтой ветке метро
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение