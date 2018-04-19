Ещё
Водителей в Забайкалье призвали воздержаться от ночных поездок из-за снегопада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Водителей в Забайкалье призвали воздержаться от ночных поездок из-за снегопада 

ТАСС 2 часа назад
ЧИТА, 19 апреля. /ТАСС/. Водителей в Забайкальском крае предупредили, что из-за снегопада в ночь с четверга на пятницу может ухудшиться обстановка на дорогах, и призвали воздержаться от ночных поездок, сообщила в четверг пресс-секретарь Упрдор «Забайкалье» Татьяна Кондратенко.
"На территории края наблюдается мокрый снег. В ночное время на автодорогах федерального значения возможно ухудшение обстановки: снижение видимости, обледенение дорожного покрытия и понижение температуры воздуха до отрицательных значений. Упрдор «Забайкалье» призывает водителей соблюдать осторожность и бдительность при движении, по возможности воздержаться от ночных поездок", — сказала Кондратенко.
Она отметила, что дорожные предприятия принимают все меры по обеспечению безопасного проезда по автомобильным дорогам федерального значения.
По данным синоптиков, снег в большинстве районов Забайкалья продлится и в пятницу.
ТАСС: последние новости
МЧС предупреждает о грозе, дожде и сильном ветре в Москве Сильные дожди со снегом придут на смену теплу в нескольких регионах ЦФО В пострадавших от паводка в 2017 году районах Тюменской области прокопали отводные каналы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ потребовала от США компенсаций73
Центральная Россия покроется снегом9
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО229
Россияне «изменили» доллару91
8 лет за кокаиновый круиз27
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
15:09
Кремль оценил идею национализации «Русала»
Компании Политика
02:35
Крым станет «российской Калифорнией»
Экономика
01:04
Драка супругов и свекрови в суде попала на видео
Общество Происшествия
02:41
Кремль оценил планы Украины об автокефальной церкви
Политика
02:27
Центральная Россия покроется снегом
Погода Общество
02:25
РФ потребовала от США компенсаций
Экономика
20:00
Пять ТПУ построят на желтой ветке метро
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение