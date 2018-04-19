Водителей в Забайкалье призвали воздержаться от ночных поездок из-за снегопада

ЧИТА , 19 апреля. / ТАСС /. Водителей в Забайкальском крае предупредили, что из-за снегопада в ночь с четверга на пятницу может ухудшиться обстановка на дорогах, и призвали воздержаться от ночных поездок, сообщила в четверг пресс-секретарь Упрдор «Забайкалье» Татьяна Кондратенко.

"На территории края наблюдается мокрый снег. В ночное время на автодорогах федерального значения возможно ухудшение обстановки: снижение видимости, обледенение дорожного покрытия и понижение температуры воздуха до отрицательных значений. Упрдор «Забайкалье» призывает водителей соблюдать осторожность и бдительность при движении, по возможности воздержаться от ночных поездок", — сказала Кондратенко.

Она отметила, что дорожные предприятия принимают все меры по обеспечению безопасного проезда по автомобильным дорогам федерального значения.

По данным синоптиков, снег в большинстве районов Забайкалья продлится и в пятницу.