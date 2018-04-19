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Территории кемеровских парков обработают от противоклещевыми реагентами
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Территории кемеровских парков обработают от противоклещевыми реагентами 

АиФ Кузбасс 4 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Кемерове обработают территории парков от клещей.
По информации пресс-службы городской администрации, противоклещевой обработке подлежат 196 Га. Специалисты обработают территории парка Победы им. Г. К. Жукова, парка «Кузбасский», «Берёзовая роща», лесных массивах в границах особо-охраняемой природной территории «Рудничный бор», у музея-заповедника «Красная Горка», в районе Кемеровского кардиологического диспансера, между городской клинической больницей №2 и ул.40 лет Октября. Кроме того, обработку проведут в зелёных зонах жилого района Лесная Поляна, Ягуновский, Пионер.
Также запланировано проведение энтомологической экспертизы на территориях всех городских кладбищ. Для проведения противоклещевой обработки необходимы некоторые условия: температура воздуха -5°С, отсутствие осадков в день обработки и в течение трех дней после неё, а также сход снега.
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