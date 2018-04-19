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Началось ли половодье в Пермском крае?
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Началось ли половодье в Пермском крае? 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Как в этом году проходит половодье в крае?
Отвечает специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов:
«По данным гидропостов на реках края, заметные подъёмы уровня воды начались 11 апреля. Так, на Сылве к 14 апреля он поднялся со 149 до 214 см, на Обве — с 50 до 119 см, а на Иньве — с 238 до 308 см. Но затем из-за похолодания началось небольшое снижение уровня воды. На севере и востоке края на реках ещё сохраняется ледовый покров. На этой неделе из-за холодной погоды половодье будет развиваться медленно. Возможны небольшие подъёмы уровня воды на реках бассейнов Сылвы, Тулвы и правых притоках Камского водохранилища. Более активное развитие весенних процессов на реках ожидается не раньше середины третьей декады апреля».
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