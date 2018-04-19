Началось ли половодье в Пермском крае?

Как в этом году проходит половодье в крае?

«По данным гидропостов на реках края, заметные подъёмы уровня воды начались 11 апреля. Так, на Сылве к 14 апреля он поднялся со 149 до 214 см, на Обве — с 50 до 119 см, а на Иньве — с 238 до 308 см. Но затем из-за похолодания началось небольшое снижение уровня воды. На севере и востоке края на реках ещё сохраняется ледовый покров. На этой неделе из-за холодной погоды половодье будет развиваться медленно. Возможны небольшие подъёмы уровня воды на реках бассейнов Сылвы, Тулвы и правых притоках Камского водохранилища. Более активное развитие весенних процессов на реках ожидается не раньше середины третьей декады апреля».