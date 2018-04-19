Представители клубов скандинавской ходьбы выступили на городских соревнованиях 

15 апреля в Москве при большом количестве участников (139 человек), великолепной весенней погоде прошли традиционные соревнования по скандинавской ходьбе «Апрель Скороход-2018».
Состязания проходили в парке Кузьминки. Погода радовала — было очень тепло и у всех участников было праздничное настроение. Жители Северного из клубов «Нордик-Бутово» и «Спорт-Бутово» показали отличные результаты. А Елена Логинова Елена (62 года) из ЦФКиС «Спорт-Бутово» с результатом 47 минут 13 секунд смогла вплотную приблизиться к лидерам. Все получили удовольствие от мероприятия и незабываемые впечатления. Огромное спасибо организаторам!