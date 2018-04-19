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На благоустроенных улицах столицы начались работы по уходу за деревьями
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На благоустроенных улицах столицы начались работы по уходу за деревьями 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
На благоустроенных улицах столицы начались работы по уходу за деревьями, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он напомнил, что в рамках комплексного благоустройства в городе высадили деревья-крупномеры: одни пережили уже две зимы, другие перезимовали в Москве впервые.
Специалисты комплекса городского хозяйства заменяют на новую тростниковую оплетку, которая надежно защищает ствол от повреждений и солнечных ожогов. Со скелетных ветвей снимают мешковину, защищающую от резких ультрафиолетовых лучей весеннего солнца, а в приствольные круги укладывают свежую щепу из сосновой коры.
Чтобы защитить деревья от грибных болезней и различных вредителей, их будут опрыскивать. Специалисты приступят к стимулирующим подкормкам уже в этом месяце, когда температура в почве достигнет 10 градусов.
Бирюков подчеркнул, что использовать для этого будут только биологические препараты, разработанные российскими учеными в Томском и Алтайском университетах.
Он добавил, что в мае и июне стимулирующие подкормки повторят. Кроме них, растениям необходимы минеральные удобрения. Они поступают в почву в жидком виде, благодаря чему растение насыщается необходимыми элементами максимально быстро.
Кроме того, этот способ абсолютно безопасен для людей и животных, что особенно важно в условиях большого города. В течение всего лета недавно высаженные деревья-крупномеры будут поливать два–три раза в неделю.
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