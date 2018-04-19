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Результаты исследования атмосферного воздуха в ЮВАО с с 07.04.2018 по 13.04.2018
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Результаты исследования атмосферного воздуха в ЮВАО с с 07.04.2018 по 13.04.2018 

Управа Южнопортового района 2 часа назад
По поручению ТО Роспотребнадзора но ЮВАО г. Москвы с 07.04.2018 по 13.04.2018 года на маршрутных постах по адресам: ул. Ташкентская д.36, к.1; Волгоградский пр-т д.68. к.4; Курьяновский бульвар д.13/4; 1-й Курьяновский проезд д.14; ул. 2-я Вольская д.26; ул. Рождественская д.21, к.4; 3-й квартал Капотня д.16; ул. Ставропольская д.74; ул. Марьинский парк, д.13; ул. 3-я Кабельная д.2 проведен отбор проб атмосферного воздуха для лабораторного исследования.
По результатам исследований определяемые уровни загрязнения атмосферного воздуха по контролируемым ингредиентам (азота диоксид, углерода оксид, бензин (нефтяной, малосернистый), формальдегид, бензол, фенол, взвешенные вещества диоксид серы, сероводород, аммиак) не превышают гигиенические нормативы ПДКмр (ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений») в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».
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