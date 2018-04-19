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Гидрометцентр: Сугробы до 15 см высотой могут вернуться в столичный регион 21 апреля
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Гидрометцентр: Сугробы до 15 см высотой могут вернуться в столичный регион 21 апреля 

Агентство «Москва» 17 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Гидрометцентр выпустил предупреждение о неблагоприятных явлениях погоды, которые ожидаются 21-23 апреля на территории столичного региона и всего Центрального федерального округа. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
«В связи с перемещением глубокого циклона из Скандинавии на север европейской территории России днем 21 апреля и 22 апреля в большинстве областей ЦФО ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-22 м/с», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Московской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанских областях пройдут дожди со снегом и «установлением местами временного снежного покрова толщиной до 5-15 см».
«Похолодания случаются в Москве в такие числа апреля. В прошлом году временный снежный покров сформировался 12 мая и составил 1 см», — уточнили Агентству «Москва» в Гидрометцентре.
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