Ставропольцев ожидают апрельские грозы

Грозы, сильный ветер и пожары угрожают жителям Ставрополья 19 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МЧС по СК.

Не успели закончиться весенние заморозки, как на Ставрополье наступает сезон гроз и дождей. В сочетании с порывами ветра 12-17 м/с гроза способна привести к плачевным последствиям. Жители края могут пострадать от перебоев в работе электросетей или оказаться за пределами дома во время грозы.

МЧС напоминает об опасности езды на велосипеде, мотоцикле и автомобиле в грозу. Непогоду стоит переждать в безопасном месте. Если нет возможности укрыться в помещении, на открытой местности рекомендуется спрятаться в низине подальше от водоёмов.

Опасность лесного и степного пожара повысилась в северных районах Ставропольского края. Не стоит поджигать траву и хворост, бросать зажжённые спички и окурки, жечь мусор в лесополосах и полях.