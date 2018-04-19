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Ставропольцев ожидают апрельские грозы
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Ставропольцев ожидают апрельские грозы 

АиФ Ставрополье 53 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Грозы, сильный ветер и пожары угрожают жителям Ставрополья 19 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МЧС по СК.
Не успели закончиться весенние заморозки, как на Ставрополье наступает сезон гроз и дождей. В сочетании с порывами ветра 12-17 м/с гроза способна привести к плачевным последствиям. Жители края могут пострадать от перебоев в работе электросетей или оказаться за пределами дома во время грозы.
МЧС напоминает об опасности езды на велосипеде, мотоцикле и автомобиле в грозу. Непогоду стоит переждать в безопасном месте. Если нет возможности укрыться в помещении, на открытой местности рекомендуется спрятаться в низине подальше от водоёмов.
Опасность лесного и степного пожара повысилась в северных районах Ставропольского края. Не стоит поджигать траву и хворост, бросать зажжённые спички и окурки, жечь мусор в лесополосах и полях.
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