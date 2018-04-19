На благоустроенных улицах столицы начались работы по уходу за деревьями

Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

В столице установилась теплая погода и специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали ухаживать за деревьями на благоустроенных улицах города. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

— В рамках комплексного благоустройства в столице были высажены деревья-крупномеры. Одни пережили уже две зимы, другие перезимовали в Москве впервые, — отметил Петр Бирюков.

По его словам, в настоящее время специалисты заняты сменой тростниковой оплетки, которая предназначена для защиты ствола от повреждений и солнечных ожогов. Кроме этого, начали «раздевать» ветви — снимать мешковину, которая защищала их от резких ультрафиолетовых лучей весеннего солнца. Приствольные круги пополняются свежей щепой из сосновой коры.

На апрель также запланировано опрыскивание деревьев для защиты от болезней и вредителей.

— Когда температура в почве достигнет 10 градусов, специалисты приступят к стимулирующим подкормкам. До появления листьев проведут корневую, а затем и внекорневую подкормку по кроне деревьев. Используются только биологические препараты, никакой химии не применяется. В этом году деревья получат препараты, разработанные российскими учеными в Томском и Алтайском университетах, — подчеркнул глава комплекса городского хозяйства.

Подкормки повторятся в мае и июне. Вдобавок, растения получат необходимые минеральные удобрения. Летом недавно высаженные деревья-крупномеры будут поливать два-три раза в неделю.

Петр Бирюков уточнил, что специально для удобства горожан стимулирующие подкормки проводятся в ночное время. Днем выполняются такие работы, как добавление грунта и свежей щепы в приствольные круги, замена тростниковой оплетки, мониторинг состояния растений.

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