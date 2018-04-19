Прокуратура проверила инцидент с высаженным из маршрутки на мороз саровским школьником

Прокуратура Нижегородской области завершила проверку инцидента, произошедшего 27 февраля в Сарове . В тот день, по сообщениям очевидцев, водитель маршрутки якобы выгнал ребенка из маршрутки в 28-градусный мороз.

Как выяснилось в ходе проверки, мальчик действительно покинул салон автобуса по требованию водителя из-за того, что не оплатил проезд. Однако произошло это в непосредственной близости от дома школьника, а температура воздуха на улице в этот момент составляла -13°С. Таким образом, переохлаждения ребенок не получил.

При этом требование водителя незамедлительно приобрести билет оказалось преждевременным, так как порядок оплаты перевозчиком установлен не был.

В результате прокуратура внесла представление индивидуальному предпринимателю.

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