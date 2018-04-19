В Москве приступили к работам по уходу за деревьями

C приходом весны cпециалисты приступили к выполнению работ по уходу за деревьями в Москве , по ночам будет проходить опрыскивание деревьев и стимулирующая подкормка, сообщил РИАМО в четверг заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

«С наступлением теплой погоды специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к основным работам по уходу за деревьями на благоустроенных улицах города. В рамках комплексного благоустройства в столице были высажены деревья-крупномеры: одни пережили уже две зимы, другие перезимовали в Москве впервые», — сказал Бирюков.

Сейчас специалисты заменяют тростниковую оплетку, которая надежно защищает ствол от повреждений и солнечных ожогов, на новую. Со скелетных ветвей снимают мешковину, защищающую от резких ультрафиолетовых лучей весеннего солнца, а в приствольные круги укладывают свежую щепу из сосновой коры. Она служит дополнительной защитой корневой системы для лиственных пород деревьев в первые годы после высадки.

Помимо этого, в апреле в столице проведут опрыскивание деревьев: это защитит их от грибных болезней и различных вредителей.

«Когда температура в почве достигнет 10 градусов, специалисты приступят к стимулирующим подкормкам. До появления листьев проведут корневую, а затем и внекорневую подкормку по кроне деревьев. Используются только биологические препараты, никакой «химии» не применяется. В этом году деревья получат препараты, разработанные российскими учеными в Томском и Алтайском университетах», — отметил Бирюков.

По его словам, в мае и июне стимулирующие подкормки повторят. Кроме стимулирующих препаратов, растениям необходимы минеральные удобрения. Они поступают в почву в жидком виде. Такой способ (вместо привычных гранул) позволяет максимально быстро насытить растение необходимыми элементами, кроме того, он абсолютно безопасен для людей и животных, что особенно важно в условиях большого города.

В течение всего лета недавно высаженные деревья-крупномеры будут поливать два-три раза в неделю. В весенне-летних работах по уходу за деревьями-крупномерами, высаженными в рамках программы благоустройства, задействованы студенты Тимирязевской академии.

«Чтобы не создавать неудобств горожанам, опрыскивание деревьев и стимулирующие подкормки проводятся в ночное время. Днем выполняются такие работы, как добавление грунта и свежей щепы в приствольные круги, замена тростниковой оплетки, мониторинг состояния растений», — добавил Бирюков.