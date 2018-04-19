Екатеринбург прогреется до 115 градусов

Екатеринбургская теплосетевая компания нагреет воду в домах горожан до 115 градусов, чтобы проверить тепловые сети. Испытания пройдут в Кировском, Октябрьском, Ленинском и Чкаловском районах 25 апреля в 8 утра до 2 часов дня.

Учитывая, что в трубы хлынет кипяток, представители компании просят соблюдать осторожность. Так автомобилистов попросили не ставить машины на тепловых камерах и колодезных люков, а также рядом с открытыми трубопроводами. Если же машина оказалась в воде, бежать спасать ее категорически нельзя: можно заживо свариться в кипятке.

Также рекомендуется ездить и ходить рядом с местами, от которых валит пар, так как асфальт может провалиться. Рекомендуется открыть окна. Родителям нужно провести с детьми воспитательные беседы и рассказать, что нельзя играть рядом с люками и теплотрассами.

Также 23 апреля от тепловых сетей и горячей воды будут отключены социальные объекты. Данные испытания проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону. Диагностика позволить выявить готовность системы к максимальным температурам и отремонтировать то, что не пройдет испытания.