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Воздух в Ростове получил категорию «высокого загрязнения»
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Воздух в Ростове получил категорию «высокого загрязнения» 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Ростове-на-Дону растет загрязнение воздуха. Из доклада следует, самым грязным городом региона по-прежнему остается Новочеркасск. При этом, еще в 2015 году комплексный индекс загрязнения атмосферы для Ростова составлял 6, а уже в 2016 году этот индекс для муниципалитета составил 7, а по итогам 2017 года — 9.
Этот показатель высчитывается из суммарного загрязнения воздуха такими веществами как: бензпирен, фенол, формальдегид, пыль, диоксид азота, аммиак, свинец.
Так, воздух в Ростове всего за 3 года перешил из категории «повышенное загрязнение» в «высокое загрязнение». ИЗА для Азова по итогам прошлого года составляет 5, Волгодонска — 3, Таганрога — 6, Новочеркасске — 11.
В прошлом году в районе «Ростов-Арены» была установлена автоматическая станция контроля загрязнения воздуха. По итогам января-февраля года она показала, что воздух здесь имеет низкий уровень загрязнения — 3.
«ФедералПресс» напоминает, что общественная палата обсудила актуальные проблемы экологии.
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