Воздух в Ростове получил категорию «высокого загрязнения»

В Ростове-на-Дону растет загрязнение воздуха. Из доклада следует, самым грязным городом региона по-прежнему остается Новочеркасск . При этом, еще в 2015 году комплексный индекс загрязнения атмосферы для Ростова составлял 6, а уже в 2016 году этот индекс для муниципалитета составил 7, а по итогам 2017 года — 9.

Этот показатель высчитывается из суммарного загрязнения воздуха такими веществами как: бензпирен, фенол, формальдегид, пыль, диоксид азота, аммиак, свинец.

Так, воздух в Ростове всего за 3 года перешил из категории «повышенное загрязнение» в «высокое загрязнение». ИЗА для Азова по итогам прошлого года составляет 5, Волгодонска — 3, Таганрога — 6, Новочеркасске — 11.

В прошлом году в районе «Ростов-Арены» была установлена автоматическая станция контроля загрязнения воздуха. По итогам января-февраля года она показала, что воздух здесь имеет низкий уровень загрязнения — 3.