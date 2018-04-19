Работы по уходу за высаженными на благоустроенных улицах деревьями начались в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к работам по уходу за деревьями на благоустроенных улицах города. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. «С наступлением теплой погоды специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к основным работам по уходу за деревьями на благоустроенных улицах города. В рамках комплексного благоустройства в столице были высажены деревья-крупномеры: одни пережили уже две зимы, другие перезимовали в Москве впервые», — сказал П. Бирюков.

По его словам, сейчас специалисты заменяют тростниковую оплетку, которая надежно защищает ствол от повреждений и солнечных ожогов, на новую. Со скелетных ветвей снимают мешковину, защищающую от резких ультрафиолетовых лучей весеннего солнца, а в приствольные круги укладывают свежую щепу из сосновой коры. Она служит дополнительной защитой корневой системы для лиственных пород деревьев в первые годы после высадки.

Кроме этого, в апреле проведут опрыскивание деревьев: это защитит их от грибных болезней и различных вредителей.

«Когда температура в почве достигнет 10 градусов, специалисты приступят к стимулирующим подкормкам. До появления листьев проведут корневую, а затем и внекорневую подкормку по кроне деревьев. Используются только биологические препараты, никакой «химии» не применяется. В этом году деревья получат препараты, разработанные российскими учеными в Томском и Алтайском университетах» — отметил заммэра.

В мае и июне стимулирующие подкормки повторят, отметил он. Кроме стимулирующих препаратов, растениям необходимы минеральные удобрения. Они поступают в почву в жидком виде. Такой способ (вместо привычных гранул) позволяет максимально быстро насытить растение необходимыми элементами, кроме того, абсолютно безопасен для людей и животных, что особенно важно в условиях большого города. В течение всего лета недавно высаженные деревья-крупномеры будут поливать два-три раза в неделю.

Также П. Бирюков подчеркнул, что опрыскивание деревьев и стимулирующие подкормки проводятся в ночное время, чтобы не создавать неудобств для горожан. Днем выполняются такие работы, как добавление грунта и свежей щепы в приствольные круги, замена тростниковой оплетки, мониторинг состояния растений.