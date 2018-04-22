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Около 900 деревьев повалены в результате стихии в столице 21 апреля
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Около 900 деревьев повалены в результате стихии в столице 21 апреля 

Агентство «Москва» 58 минут назад
Около 900 деревьев повалены в результате стихии в столице 21 апреля 2018 г., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
«Штормовой ветер повалил 21 апреля в Москве порядка 900 деревьев. К настоящему времени более 700 из них распилено и вывезено. Оставшиеся деревья будут убраны до конца дня. Порывами ветра было нарушено 30 кровель, все они восстановлены. В восстановительных работах в городе задействовано 1,5 тыс. сотрудников комплекса городского хозяйства, более 350 единиц техники. Все системы жизнеобеспечения Москвы в условиях штормового ветра работали без сбоев. Подача электроэнергии, тепло— и и водоснабжения не прерывалась», — говорится в сообщении.
Кроме того, сильному удару непогоды подверглась и территория ТиНАО. Порывистый ветер с ливнем стали причиной падения деревьев и обрыва линий электропередач. В оперативном порядке от передвижных электростанций были запитаны все социально значимые объекты. Всего одна ночь потребовалась энергетикам ПАО «МОЭСК», чтобы восстановить нарушенное штормовым циклоном электроснабжение потребителей по линиям электропередачи 6-10 кВ.
Агентство «Москва»: последние новости
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