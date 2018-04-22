Около 900 деревьев повалены в результате стихии в столице 21 апреля

«Штормовой ветер повалил 21 апреля в Москве порядка 900 деревьев. К настоящему времени более 700 из них распилено и вывезено. Оставшиеся деревья будут убраны до конца дня. Порывами ветра было нарушено 30 кровель, все они восстановлены. В восстановительных работах в городе задействовано 1,5 тыс. сотрудников комплекса городского хозяйства, более 350 единиц техники. Все системы жизнеобеспечения Москвы в условиях штормового ветра работали без сбоев. Подача электроэнергии, тепло— и и водоснабжения не прерывалась», — говорится в сообщении.